Clio MakeUp è diventata di nuovo mamma e nata Joy

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nonostante le paure e la preoccupazione delle ultime settimane,Zammatteo (meglio nota come) ha dato alla luce una bellissima bambina. Si chiama Joy, e la neoha voluto annunciare la sua nascita con un dolcissimo scatto social poco dopo il parto. Per l influencer è la seconda figlia dopo Grace,nel 2018 dal matrimonio con Claudio Midolo. Al momento di entrare in ospedale, la stessaha avvertito i suoi follower con una storia pubblicata su Instagram. “Si va in ospedale” ha scritto. Poi, direttamente dal lettino della sala parto, li ha aggiornati sulla sua situazione. “Siamo a 8 centimetri, il dottore dice che nel giro di un’ora dovrei partorire… ho appena fatto l’epidurale… speriamo bene”. E qualche ora dopo presenta a tutti la sua piccola, ben infagottata nella tipica copertina americana. ...

