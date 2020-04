Classifica morti coronavirus nel mondo: Italia seconda dietro agli USA con oltre 25000 decessi (Di giovedì 23 aprile 2020) L’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di morti a causa del coronavirus. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito la Classifica dei 10 Paesi col maggior numero di morti per coronavirus. Classifica NAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DI morti PER coronavirus (23 aprile): 1. USA 48.3002. Italia 25.549 3. Spagna 22.157 4. Francia 21.340 5. Gran Bretagna 18.738 6. Belgio 6.490 7. Iran 5.481 8. Germania 5.354 9. Cina 4.632 10. Paesi Bassi 4.177 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi su oasport Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna

Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia seconda dietro agli USA con oltre 24000 decessi

Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna (Di giovedì 23 aprile 2020) L’è il secondo Paese alper numero dia causa del. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito ladei 10 Paesi col maggior numero diperNAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DIPER(23 aprile): 1. USA 48.3002.25.549 3. Spagna 22.157 4. Francia 21.340 5. Gran Bretagna 18.738 6. Belgio 6.490 7. Iran 5.481 8. Germania 5.354 9. Cina 4.632 10. Paesi Bassi 4.177 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

emilybouchart : solo il fandom di supernatural può fare la classifica delle morti dei tre protagonisti - robertoquaglia : RT @esseasterisco: I casi sono due: - o UK è passato in testa nella classifica passando da 17.000 a 4.350.000 morti - o @Repubblica è pa… - GiorgioASnaide3 : @giornalettismo L' Italia è in fondo alla classifica EU, assieme alla Turchia, per gli accorgimenti da adottare con… - Davide_kun85 : RT @antoguerrera: Secondo una proiezione del FT, i morti in Regno Unito per #coronavirus #covid19 sarebbero in realtà già almeno 41MILA. (… - PasqualePizzuto : RT @antoguerrera: Secondo una proiezione del FT, i morti in Regno Unito per #coronavirus #covid19 sarebbero in realtà già almeno 41MILA. (… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica morti Coronavirus ultime notizie: oltre 154mila morti. Spagna prolunga il lockdown fino al 9 maggio. Trump: alcuni Stati troppo duri nelle misure Il Sole 24 ORE La moglie di uno dei 13 anziani morti a Borgo al gestore della Rsa: “Guardi la foto, era mio marito. È morto: almeno gli chieda scusa”

Sono i parenti di chi è morto dentro la casa di riposo Padre Fantino di Borgo ... Si sono presentati il presidente della cooperativa Massimo Secondo (è anche patron della squadra di calcio Pro ...

Coronavirus: Spagna, 410 morti in 24 ore – Liberta.it

(Gazzetta del Sud) Numeri in calo, ma comunque ancora importanti in terra spagnola: nelle ultime 24 ore, il numero di decessi per coronavirus è arrivato a 399 vittime, per un totale di 20.852 morti ...

Sono i parenti di chi è morto dentro la casa di riposo Padre Fantino di Borgo ... Si sono presentati il presidente della cooperativa Massimo Secondo (è anche patron della squadra di calcio Pro ...(Gazzetta del Sud) Numeri in calo, ma comunque ancora importanti in terra spagnola: nelle ultime 24 ore, il numero di decessi per coronavirus è arrivato a 399 vittime, per un totale di 20.852 morti ...