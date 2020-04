Ciclismo | la NextGen maschile | i 5 migliori Under23 del mondo Remco Evenepoel e Tadej

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nella categoria U23 più che un ramo a sé è una pendice del professionismo. Gli atleti non sono costretti a rimanervi per tutte e quattro le stagioni previste dai regolamenti UCI, ma possono decidere di fare il salto tra i grandi prima. Per questo motivo, stillare un’unica top-5 comprendente sia corridori che militano già in squadre World Tour o Professional che giovani tesserati per sodalizi continental o dilettantistici, risulta quantomai difficile. Dunque, abbiamo deciso di proporvi una top-5 che tenga conto solo dei ragazzi nati dal 1998 in poi che hanno già un contratto in essere con un team professionistico. LA TOP-5 DEICORRIDORI U23 PROFESSIONISTI 1): Primo posto per il favoloso talento belga della Deceuninck Quick-Step. Classe 2000 ed ex terzino di ottimo livello nelle categorie giovanili,ha ...