Ci porti il Coronavirus | il biglietto dei vicini di casa contro l’infermiera

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ciil. “Grazie per il Covid che tutti i giorni ciin corte. Ricordati che ci sono anziani e bambini. Grazie”. Questo il testo del messaggio che Damiana Barsotti, impegnata nel reparto di Malattie infettive del San Luca a Lucca, ha trovato nella posta. Probabilmente a scriverlo sono stati i suoi. “Mi sono sentita ferita e denigrata” ha detto. “Ciil”. Un messaggio scioccante quello che un’infermiera del reparto di Malattie infettive del San Luca a Lucca si è vista recapitare, presumibilmente dai suoidi. A riportare la vicenda è Il Tirreno. Illasciato tra la posta dell’operatrice sanitaria recita: “Grazie per il Covid che tutti i giorni ciin corte. Ricordati che ci sono anziani e bambini. Grazie”. Damiana Barsotti, questo il nome ...

