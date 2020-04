Chi è Elena Sofia Ricci | protagonista della fiction Vivi e lascia vivere su Raiuno | età

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 23 aprile 2020) Cenni biografici su, in onda su, “”. Questa sera, in prima serata su, va in onda la prima puntata”.serie, che in primetime prende il timone di “DOC-Nelle tue mani”, èche interpreta il ruolo di Laura Ruggiero che, in seguito alla morte del marito Renato in un incendio, decide di aprire una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’attrice., al secoloBarucchieri, è nata a Firenze, il 29 marzo 1962. Figlia dello storico Paolo Barucchieri escenografaPoccetto e nipote dell’architetto Leonardo, ...