Cher Lloyd e Jojo sono tornate con nuovi singoli | ascolta Lonely Hearts e Lost

Leggi su bitchyf

(Di venerdì 24 aprile 2020) Non solo Avril Lavigne, oggi anchehanno rilasciato i loro. L’ex concorrente di X Factor UK dopo aver pubblicato MIA lo scorso ottobre, è tornata con, una bella mid tempo pop orecchiabile che si lascia canticchiare dopo 2/3 ascolti.invece ha preferito un pezzo più sofisticato, ma anche meno immediato,, che non è molto lontano dallo stile del precedente singolo Man. B!tches quale pezzo preferite? Quale singolo preferite?Created with Survey Maker: il testo. I heard from a friend of a friend that you’ve been checking back in (Mmh-mhm) ‘Cause I said goodbye, moved overnight, and you haven’t heard much since then Wondering how I’m doing now It’s none of your business, first of all Wondering ...