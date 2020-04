Charlize Theron dona 1 milione di dollari per fronteggiare coronavirus e violenza domestica (Di giovedì 23 aprile 2020) Tra i sostenitori delle campagne contro il coronavirus si aggiunge quest’oggi Charlize Theron. La popolare attrice premio Oscar ha donato la somma di 1 milione di dollari a diverse iniziative benefiche per fronteggiare la crisi che stiamo attualmente vivendo a causa del coronavirus, ma non solo. Da anni l’artista sudafricana sostiene infatti le associazioni che si preoccupano delle donne vittime di violenza domestica. Proprio per questo motivo la somma sarà divisa in due parti uguali: la prima andrà a sostegno di quelle iniziative promosse per fronteggiare la pandemia da coronavirus, l’altra parte invece sarà devoluto a una campagna schierata proprio contro la violenza domestica. L’attrice ha raccolto la somma attraverso la sua fondazione, la Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) e ha annunciato ... Leggi su giornalettismo «Bombshell – La voce dello scandalo» - con Charlize Theron - in streaming. La recensione

