Champions League | Liverpool-Atletico | il sindaco chiede di aprire un’indagine DETTAGLI

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il match ditraè stato considerato un episodio che ha portato ad un elevato contagio da Coronavirus. Steve Rotheram,laburista diha chiesto l’apertura di un’indagine. Il sospetto secondo quanto riferisce la Bbc è che quel match sia stato la causa scatenante dell’epidemia. “È scandaloso se le persone hanno contratto il coronavirus come risultato diretto di un evento sportivo che crediamo non avrebbe dovuto aver luogo – ha detto Rotheram – Ciò ha messo in pericolo non solo quelle persone, ma anche il personale in prima linea del SSN e altri nelle loro stesse famiglie che potrebbero averlo contratto. Abbiamo osservato un aumento della curva di infezione. Dobbiamo capire se alcune di queste infezioni sono dovute direttamente ai sostenitori dell’. Non ...