Cellino Coronavirus | «Sto bene Ecco perchè non voglio riprendere»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Massimo, presidente del Brescia, racconta la sua positività alle parole del patron delle Rondinelle Massimo, presidente del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva.le sue parole.– «Sto, anche se mi hanno riscontrato il virus dopo il negativo ai tamponi e positivo all’esame, sono segregato in camera… Io vivo una realtà completamente diversa da altre regioni, per quello che vedo qui è assurdo pensare diil campionato, chi vive in altre regioni sottovaluta il rischio. Per rispetto ai lombardi esprimo quello che penso anche se dal punto di visto economico vorremmo, ma solo se ci sono i presupposti della sicurezza che sappiamo già non ci sono. Di unirmi al coro che abbiamo piacere di giocare è certo, ma aspettiamo che il governo si ...