CdS - Super offerte da Psg e United per Koulibaly | il Napoli riflette e spara altissimo

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il grande dubbio di mercato: cosa ne sarà del futuro di Kalidou? Mentre lui ha solo voglia di tornare in campo, diverse big europee lo corteggiano sperando di conquistarlo.

Tutto Napoli

Il grande dubbio di mercato: cosa ne sarà del futuro di Kalidou Koulibaly? Mentre lui ha solo voglia di tornare in campo, diverse big europee lo corteggiano sperando di conquistarlo. L'edizione ...Non è finita tra il Napoli e Arek Milik. Ci sono ancora spiragli per il suo rinnovo di contratto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il polacco ha avuto un'offerta dal Napoli di ...