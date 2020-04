CdM - ADL incontrerà l' agente di Koulibaly | stabilito un ' patto' in vista

(Di giovedì 23 aprile 2020) Destino in bilico per Kalidou. Il Napoli; il suoRamadani per discutere del futuro.

juve_magazine : RT @calciomercato_m: CDM - Napoli, un anno fa ADL avrebbe firmato il rinnovo di Milik ad occhi chiusi - roma_magazine : RT @calciomercato_m: CDM - Napoli, un anno fa ADL avrebbe firmato il rinnovo di Milik ad occhi chiusi - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: CDM - Napoli, un anno fa ADL avrebbe firmato il rinnovo di Milik ad occhi chiusi - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: CDM - Napoli, un anno fa ADL avrebbe firmato il rinnovo di Milik ad occhi chiusi - calciomercato_m : CDM - Napoli, un anno fa ADL avrebbe firmato il rinnovo di Milik ad occhi chiusi -

Ultime Notizie dalla rete : CdM ADL

Tutto Napoli

Destino in bilico per Kalidou Koulibaly. Il Napoli incontrerà il suo agente Ramadani per discutere del futuro. Tra De Laurentiis e il calciatore c’è il gentlemen’s agreement per cui non ci sarà ...Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l'attaccante del Napoli Arek Milik ha il contratto in scadenza nel 2021 ma la sua permanenza non è certa. La Juventus e l’Atletico Madrid già si sono fatte ...