Caterina Balivo in tuta incanta Instagram. Anche se la quarantena è difficile (Di giovedì 23 aprile 2020) Caterina Balivo ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono nella sua camera da letto con una tuta dall’effetto sirena che lascia senza fiato. Il look di Caterina è davvero conturbante: complici le spalle scoperte, il corpetto che esalta il décolleté, la stoffa aderente che sottolinea la figura filiforme, forse un po’ troppo, della presentatrice. E poi i piedi nudi, tanto amati dai suoi fan. La Balivo sorride all’obiettivo e attira l’attenzione grazie al make up sapiente dall’effetto naturale e al caschetto spettinato. In poche parole, Caterina incanta. A commento delle immagini scrive: “Leggerezza non è superficialità ”. Un modo quindi per stemperare le tensioni vissute in questo momento di emergenza sanitaria. I follower sono con lei e i complimenti su Instagram arrivano a pioggia. E ... Leggi su dilei Caterina Balivo disperata per sua figlia Cora : “Non si può fare”

Caterina Balivo : da Vieni da me alle foto "attillate"

