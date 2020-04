Today_it : Catania, il pizzaiolo campione del mondo dona #unamargheritaperunsorriso -

Ultime Notizie dalla rete : Catania pizzaiolo

Today

L’impiegato tecnico Giovanni, che negli anni ’70 salvò una bimba dopo l’esplosione di una casa, e ancora Milan, muratore specializzato nel costruire camini, e Anna con la passione per le piante. I fam ...La Campania era stata, fino all’ordinanza di ieri, l’unica Regione in Italia a imporre un lockdown totale del cibo d’asporto. In molti tra pizzaioli, pasticceri e ristoratori erano scesi in campo nei ...