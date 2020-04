Castlevania su Netflix riceverà una quarta stagione

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il creatore dello showsu, Warren Ellis, ha confermato in un post sul blog che la serie sta per ricevere una.Secondo il post, la3 dello show è stata la migliore di sempre, con i numeri che mostrano che è risultata ancora più popolare della2. Mentreraramente pubblica i numeri ufficiali degli show, ai creatori viene comunque comunicato l'andamento di serie e film ogni mese. Ellis spiega che i numeri della2 sono stati forti, quindi la3, che è andata ancora meglio, ha sostanzialmente permesso unagrazie al suo successo."Siamo al lavoro sulla4. Non ci aspettiamo troppi ritardi dovuti al Covid-19", afferma Ellis nel post.Leggi altro...