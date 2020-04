Carta da forno: 6 usi alternativi ed immaginabili che vi sorprenderanno! (Di giovedì 23 aprile 2020) La Carta da forno è conosciuta da tutti come uno strumento utile e necessario in cucina ma, vi siete mai chieste se sia possibile farne altro uso? Con un po’ di fantasia e una dose di senso pratico, potete infatti servirvene anche dopo la cottura dei cibi oppure impiegarla direttamente per aiutarvi nelle piccole faccende domestiche quotidiane. Eccovi 6 suggerimenti davvero geniali! Curiose? Iniziamo! 1. Utilizza la Carta da forno come imbuto “alternativo”. Vi serve un imbuto, ma in casa non ne avete uno a disposizione? Ecco, potete usare proprio un foglio di Carta da forno. Arrotolatelo a forma conica facendo attenzione a lasciare una piccola fessura all’estremità. Quindi fissate il tutto con un pezzetto di scotch in modo da evitare che fuoriescono gli alimenti quando andrete a travasarli. 2. Creare un coperchio per microonde Spesso quando si ... Leggi su pianetadonne.blog Efficace la mascherina carta forno? Non è una bufala - ma servono precisazioni

Coronavirus - le mascherine fai da te? Dopo quella con la carta da forno (“che non funziona”) - ecco quella fatta col reggiseno

Togliete dal fuoco e aggiungete il limone, sbattendo con le fruste per qualche istante. Poi, con l’aiuto di due forchettine, immergete uno per volta i taralli nella glassa e posateli su carta forno ad ...

Finita questa operazione, sistemate le zucchine su una placca foderata con carta da forno. Conditele con sale, menta sminuzzata (se usate quella fresca o, in alternativa, quella in polvere) sale e ...

