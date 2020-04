Caro ministro Costa, l’aumento dei rifiuti indifferenziati ora sarebbe un disastro. Come facciamo? (Di giovedì 23 aprile 2020) Caro ministro Sergio Costa, Come Lei saprà, sulla base di una circolare di marzo dell’Istituto Superiore di Sanità, le Regioni hanno adottato ordinanze che prescrivono di evitare la raccolta differenziata dei rifiuti “prodotti nelle abitazioni dove soggiornano” pazienti risultati positivi al Covid-19 o posti in quarantena o isolamento. Questa prescrizione molto cautelativa è stata adottata nella fase di maggior allarme e freno, ma andrebbe ora rivista nella imminente fase 2, ovvero nell’ottica di una transizione più lunga e complessa di quella prevista inizialmente. E’ uscito recentemente un documento di linee guida della Commissione Ue sulla gestione dei rifiuti che entra con precisione nel merito della questione e dice che vanno isolati dagli altri rifiuti, posti in sacchetto apposito e conferiti nella raccolta indifferenziata ... Leggi su ilfattoquotidiano No - caro ministro Franceschini : la Netflix dei teatri non è la soluzione al lockdown degli spettacoli dal vivo

Caro Ministro ti scrivo - così mi distraggo un po’

Coronavirus - Musumeci a Lamorgese : “Caro ministro nessuna vigilanza nello Stretto. Si sta assumento grave responsabilità” (Di giovedì 23 aprile 2020)SergioLei saprà, sulla base di una circolare di marzo dell’Istituto Superiore di Sanità, le Regioni hanno adottato ordinanze che prescrivono di evitare la raccolta differenziata dei“prodotti nelle abitazioni dove soggiornano” pazienti risultati positivi al Covid-19 o posti in quarantena o isolamento. Questa prescrizione molto cautelativa è stata adottata nella fase di maggior allarme e freno, ma andrebbe ora rivista nella imminente fase 2, ovvero nell’ottica di una transizione più lunga e complessa di quella prevista inizialmente. E’ uscito recentemente un documento di linee guida della Commissione Ue sulla gestione deiche entra con precisione nel merito della questione e dice che vanno isolati dagli altri, posti in sacchetto apposito e conferiti nella raccolta indifferenziata ...

ilfattoblog : Caro ministro Costa, l’aumento dei rifiuti indifferenziati ora sarebbe un disastro. Come facciamo? - Ecatetriformis : RT @luca7goldenwing: Carcere per procurato allarme e terrorismo, caro ministro. Niente di meno. - alexande88 : RT @luca7goldenwing: Carcere per procurato allarme e terrorismo, caro ministro. Niente di meno. - grancetto : La triplice ' i nostri sindacati' hanno proclamato uno sciopero generale del virus COVID19 il 25 aprile Con il bene… - Amassimili : @robersperanza Si prepari per elencare il documento segreto del 5 gennaio secretato sul Coronavirus , le auguriamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro ministro Caro Ministro... - Tutti Convocati Radio 24 Caro ministro Costa, l’aumento dei rifiuti indifferenziati ora sarebbe un disastro. Come facciamo?

Forse non si è prestato ovunque attenzione a quelle ordinanze anti-raccolta differenziata e meglio così. Non c’è bisogno di far presente a Lei, ministro Costa, che disastro sarebbe un significativo ...

Partita aperta: possono slittare al 18 maggio gli allenamenti per la Serie A

Lo ha spiegato ieri il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora ... In quella data non ripartirebbero solo gli allenamenti del calcio, ma di tutti gli sport in Italia. Obiettivo caro al presidente del ...

Forse non si è prestato ovunque attenzione a quelle ordinanze anti-raccolta differenziata e meglio così. Non c’è bisogno di far presente a Lei, ministro Costa, che disastro sarebbe un significativo ...Lo ha spiegato ieri il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora ... In quella data non ripartirebbero solo gli allenamenti del calcio, ma di tutti gli sport in Italia. Obiettivo caro al presidente del ...