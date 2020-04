Camila Cabello in quarantena si fa tagliare la frangia dalla mamma: ecco il risultato (Di giovedì 23 aprile 2020) Sono circa due mesi che siamo in quarantena e con i parrucchieri e gli estetisti chiusi le nostre chiome non sono più perfette come lo scorso febbraio. Lo stesso Sergio Mattarella non vede il suo barbiere da tempo ed il ciuffo ribelle se lo sistema da solo anche quando deve fare i discorsi alla Nazione. Per questo motivo nessuno si è stupito quando Camila Cabello ha chiesto a sua madre di accorciarle la frangia perché “non ci vedeva più” e perché “somigliava a Severus Piton” Il risultato? Giudicate voi. “Va bene ragazzi, quindi, ecco cosa stiamo facendo. La frangia è troppo lunga, non ci vedo. Dovrò fidarmi di questa donna per la mia frangia perché non riesco a fidarmi di me stessa. Sembra una montagna, come quando ero in seconda media. Mi tagliavo la frangia da sola e sembrava una montagna. Ho visto ... Leggi su bitchyf Camila Cabello azzarda e canta Listen di Beyoncé (VIDEO)

Camila Cabello dal bagno prova a cantare Listen di Beyoncé.

È stata lei a chiedere ad Evans di mobilitare gli artisti con cui ha lavorato in passato, tra cui Chris Martin, Niall Horan, Shawn Mendes e Camila Cabello. Evans ha parlato con il direttore generale ...

Camila Cabello si è fatta tagliare la frangia dalla mamma: non è andata molto bene

"Va bene ragazzi, quindi, ecco cosa stiamo facendo. La frangia è troppo lunga, non ci vedo", dice Camila nel video. "Dovrò fidarmi di questa donna per la mia frangia perché non riesco a fidarmi di me ...

È stata lei a chiedere ad Evans di mobilitare gli artisti con cui ha lavorato in passato, tra cui Chris Martin, Niall Horan, Shawn Mendes e Camila Cabello. Evans ha parlato con il direttore generale ..."Va bene ragazzi, quindi, ecco cosa stiamo facendo. La frangia è troppo lunga, non ci vedo", dice Camila nel video. "Dovrò fidarmi di questa donna per la mia frangia perché non riesco a fidarmi di me ...