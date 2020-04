Call of Duty: Modern Warfare a quota 62,7 milioni di giocatori a marzo grazie a Warzone (Di giovedì 23 aprile 2020) Forse non sorprende che Call of Duty: Warzone, il titolo battle royale gratuito, sia stato un grane successo già dal suo debuttato il mese scorso. Secondo quanto riferito, il titolo poteva contare su oltre 50 milioni di giocatori, con i dati aggiornati al 10 aprile. A marzo, tuttavia, il titolo ha fornito una spinta significativa agli utenti mensili attivi di Call of Duty: Modern Warfare che sono aumentati del 159% mese su mese, fino ad arrivare a quota 62,7 milioni di giocatori, secondo SuperData.Sebbene Warzone sia un contenuto standalone, è anche possibile accedervi come modalità separata quando si gioca a Call of Duty: Modern Warfare. Entrambi i titoli condividono la progressione del Battle Pass, per non parlare delle offerte come i weekend multiplayer gratuiti per i giocatori di Warzone in Modern Warfare. Sono poi iniziate ad arrivare altre offerte, come ... Leggi su eurogamer Call of Duty Mobile lancia il torneo dei sogni - montepremi milionario

