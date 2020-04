Calciomercato Napoli | i dubbi su Koulibaly | PSG e United attendono

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020), isu: PSG e, le due squadre potrebbero muoversi già in estate Il grandeo delsi chiama Kalidou. Il difensore senegalese – come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – deve ancora decidere il proprio futuro. È il più corteggiato – si legge – Paris Saint-Germain e Manchesternon lo hanno smesso di seguito e potrebbero avanzare l’offerta giusta già in estate. Il tutto dipenderà anche dalla ripresa e dalle date ufficiali del mercato. Leggi su Calcionews24.com