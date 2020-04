Calciomercato Inter, Vertonghen: «Mi affascina l’Italia» (Di giovedì 23 aprile 2020) Jan Vertonghen apre le porte all’Italia. Ecco le parole del difensore belga, cercato anche dall’Inter e dalla Roma Jan Vertonghen, Intervenuto alla tv belga Play Sports, parla della sua possibile destinazione in sede di mercato. Il belga, in scadenza di contratto, è stato cercato dall’Inter. «Voglio continuare ad alti livelli ancora per qualche anno e mi piacerebbe giocare nelle coppe europee la prossima stagione. Da gennaio diversi club si sono fatti avanti con proposte serie, mi affascinano Spagna e Italia ma prenderò in considerazione tutte le opzioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato - Lazio e Inter tentano il colpo grosso. Il Parma pensa in grande - offerta del Psg al Milan

Mertens alla Roma?/ Calciomercato - nuovo assalto al bomber : concorrenza Inter

Calciomercato - la Juve ha scelto Milik : arriva la conferma! La Roma blinda Dzeko. Inter - sogno Pogba (Di giovedì 23 aprile 2020) Janapre le porte all’Italia. Ecco le parole del difensore belga, cercato anche dall’e dalla Roma Janvenuto alla tv belga Play Sports, parla della sua possibile destinazione in sede di mercato. Il belga, in scadenza di contratto, è stato cercato dall’. «Voglio continuare ad alti livelli ancora per qualche anno e mi piacerebbe giocare nelle coppe europee la prossima stagione. Da gennaio diversi club si sono fatti avanti con proposte serie, mino Spagna e Italia ma prenderò in considerazione tutte le opzioni». Leggi su Calcionews24.com

FabrizioRomano : Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il… - infoitsport : Calciomercato Inter, firma UFFICIALE | Affare a sorpresa - CalcioWeb : #Calciomercato, Lazio e #Inter tentano il colpo grosso. Il Parma pensa in grande, offerta del Psg al #Milan - - scenda78 : FCIN1908 / Gnonto allo Zurigo, il perché dell’addio a sorpresa: ecco quanto incasserà l’Inter - sportli26181512 : Da Moratti a Wanda passando per Moggi e Mourinho: la storia e i nemici dell'Inter, VOTA: Centododici anni e non sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, ottime notizie! “Il presidente ha deciso” Cittaceleste.it Cicchetti: "Uno tra Fabian e Koulibaly potrebbe partire. Consiglio due giocatori al Napoli"

Gianfranco Cicchetti, agente FIFA, ha parlato ai microfoni di PerSempreNapoli.it. Diversi gli argomenti trattati dall'intermediario e operatore di calciomercato. "Favorevole o contrario a riprendere ...

Calciomercato Inter, Vertonghen: «Mi affascina l’Italia»

Jan Vertonghen apre le porte all’Italia. Ecco le parole del difensore belga, cercato anche dall’Inter e dalla Roma Jan Vertonghen, intervenuto alla tv belga Play Sports, parla della sua possibile ...

Gianfranco Cicchetti, agente FIFA, ha parlato ai microfoni di PerSempreNapoli.it. Diversi gli argomenti trattati dall'intermediario e operatore di calciomercato. "Favorevole o contrario a riprendere ...Jan Vertonghen apre le porte all’Italia. Ecco le parole del difensore belga, cercato anche dall’Inter e dalla Roma Jan Vertonghen, intervenuto alla tv belga Play Sports, parla della sua possibile ...