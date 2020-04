Calciomercato | clamorosa rivelazione | “L’attaccante ha raggiunto l’accordo con la

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 23 aprile 2020) MILIK JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Diretta Mercato”, programma in onda sulla emittente televisiva “7 Gold”, la Juventus avrebbel’accordo con Milik in vista della prossima stagione. Gli fa eco Luciano Moggi, il quale ha confermato: “Io ho una notizia importante su Arek Milik. Il calciatore è finito nel mirino della Juventus, il club bianconero lo vuole per la prossima stagione. Piace moltissimo a Maurizio Sarri”. Milik Juventus, come cambia l’attacco bianconero? L’arrivo di Milik coinciderebbe con la cessione inevitabile di Higuain, il quale potrebbe valutare la possibilità di far ritorno al River Plate. Milik sarebbe la spalla ideale per Cristiano Ronaldo, il quale potrebbe sposarsi alla perfezione con l’attaccante polacco. Leggi anche: Serie A, concluso l’incontro sulla ripresa: la ...