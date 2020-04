Calcio e Coronavirus | la Figc posticipa al 2 agosto la fine della stagione 2019-20

Gazzetta_it : #Atalanta, terzo tampone per #Sportiello: ancora positivo al #coronavirus - tuttosport : #Juve, il gol di #Bernardeschi al #Coronavirus: donati 8 ventilatori polmonari - DiMarzio : Ribadita la linea #UEFA: provare a concludere sul campo i campionati nazionali. In caso di impossibilità varranno i… - SkySport : Serie A, Figc verso proroga campionato fino al 2 agosto - iviaggidispeedy : Coronavirus, Locatelli: 'Pallone non rappresenta veicolo per diffusione virus' -

Calcio Coronavirus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Calcio Coronavirus