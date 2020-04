Bundesliga, gli allenamenti di Bayern e Schalke – VIDEO (Di giovedì 23 aprile 2020) Bundesliga, gli allenamenti di Bayern Monaco e Schalke 04. Ecco come sta riprendendo gradualmente il campionato tedesco Il 9 maggio sembra essere la data per rivedere in campo il calcio, almeno quello tedesco. Il Bayern Monaco e lo Schalke 04 hanno iniziato ad allenarsi in vista della possibile ripresa. Prima del via libera bisognerà capire quali saranno tutti i protocolli sanitari da rispettare quando si tornerà a giocare. Nel frattempo le due squadre, come la maggior parte dei club tedeschi, hanno ricominciato a lavorare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - così pensano di ripartire gli altri campionati : la Bundesliga va veloce - la Liga prudente. L’unica certezza : gli stadi ‘fantasma’

Coronavirus Bundesliga/ Rummenigge : "Gli allenamenti a piccoli gruppi funzionano"

La Bundesliga ripartirà a porte chiuse - ma sugli spalti ci saranno ‘tifosi virtuali’ (Di giovedì 23 aprile 2020), glidiMonaco e04. Ecco come sta riprendendo gradualmente il campionato tedesco Il 9 maggio sembra essere la data per rivedere in campo il calcio, almeno quello tedesco. IlMonaco e lo04 hanno iniziato ad allenarsi in vista della possibile ripresa. Prima del via libera bisognerà capire quali saranno tutti i protocolli sanitari da rispettare quando si tornerà a giocare. Nel frattempo le due squadre, come la maggior parte dei club tedeschi, hanno ricominciato a lavorare. Leggi su Calcionews24.com

MarcoSnatch2 : RT @1897_frank: @capuanogio @Bundesliga_DE @derspiegel Si ma lukaku tu che sei interista, fra poco dirai che ronaldo ha fatto gli addominal… - LucaParisi20 : @capuanogio @Bundesliga_DE @derspiegel Per fortuna la Bundesliga segnerà la strada e tutti gli altri saranno costretti a seguirla. - 1897_frank : @capuanogio @Bundesliga_DE @derspiegel Si ma lukaku tu che sei interista, fra poco dirai che ronaldo ha fatto gli addominali con la compagna - sscalcionapoli1 : La Germania rompe gli indugi, la Bundesliga sarà il primo campionato a ripartire: la data - Gio_Dusi : Tutti gli indizi fanno pensare che il Meisterschale verrà assegnato in estate. Non sarà comunque la prima volta che… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga gli Bundesliga, gli allenamenti di Bayern e Schalke Corriere dello Sport.it Cambi: crolla attivita' Pmi in Europa, euro si indebolisce sotto 1,08 dlr

Pesa soprattutto crollo indice Germania, molto sotto attese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 apr - Euro debole contro le altre valute, dopo la pubblicazione degli indicatori sull'attivita' ...

Stelle del calcio per l’UNHCR

Da piccolo, Asmir Begovic e la sua famiglia sono stati costretti a fuggire dalla Bosnia-Eerzegovina, arrivando prima in Germania e poi trasferendosi in Canada ... accedere a sapone e acqua potabile e ...

Pesa soprattutto crollo indice Germania, molto sotto attese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 apr - Euro debole contro le altre valute, dopo la pubblicazione degli indicatori sull'attivita' ...Da piccolo, Asmir Begovic e la sua famiglia sono stati costretti a fuggire dalla Bosnia-Eerzegovina, arrivando prima in Germania e poi trasferendosi in Canada ... accedere a sapone e acqua potabile e ...