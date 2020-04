Bruce Springsteen canta contro il Coronavirus: Bon Jovi, Tony Bennett e gli artisti di Jersey 4 Jersey (Di giovedì 23 aprile 2020) Bruce Springsteen canta contro il Coronavirus in un evento benefico a supporto del New Jersey, a favore del New Jersey Pandemic Relief Fund. Il concerto virtuale si è tenuto nella notte del 22 aprile e ha visto coinvolti molti artisti del New Jersey, con l'intenzione di raccogliere fondi per sostenere economicamente l'organizzazione benefica New Jersey Pandemic Relief Fund che si occupa di supportare il New Jersey nella lotta al Covid-19. Bruce Springsteen ha quindi messo su un gruppo di amici musicisti e li ha coinvolti nell'evento Jersey 4 Jersey trasmesso in diretta da Apple Music, AppleTV ed E Street Radio con il sostegno di emittenti locali, sia radiofoniche che televisive, che ne hanno amplificato la diffusione. Ad aprire il concerto è stato il padrone di casa. Bruce Springsteen si è esito con sua moglie Patti Scialfa, sulle note di Land Of hope ... Leggi su optimagazine Bruce Springsteen in campo per il New Jersey : uno show con tanti ospiti

Alla maratona benefica online Jersey 4 Jersey, che aveva lo scopo di raccogliere donazioni per il New Jersey Pandemic Relief Fund che aiuta gli ospedali e chi ha bisogno durante l’emergenza ...

Bruce Springsteen si è esibito insieme alla moglie Patti Scialfa in Land of Hope and Dreams e nella cover di Jersey Girl, pezzo di Tom Waits. Jon Bon Jovi ha invece eseguito la canzone scritta insieme ...

