Boss scarcerati per il Coronavirus, il Dap nel mirino dei Cinque Stelle. I pentastellati della Commissione antimafia vogliono vederci chiaro (Di giovedì 23 aprile 2020) Sugli arresti domiciliari concessi ai Boss si sono mobilitati i pentastellati della Commissione parlamentare antimafia, che vogliono far sì che lo stesso organismo presieduto da Nicola Morra (nella foto) lavori per fare piena luce sulle scarcerazioni disposte durante l'emergenza sanitaria Covid19. Dopo il Decreto Cura Italia e prima di Pasqua sono infatti una ventina i mafiosi che, con il timore che il virus causasse una strage nelle carceri, sono tornati a casa. "La disciplina rimette al magistrato di sorveglianza la valutazione sull'esclusione dell'applicazione della detenzione domiciliare", ha risposto su tale vicenda il ministro dell'interno Luciana Lamorgese all'interrogazione del senatore Alberto Balboni. Il decreto del 17 marzo ha previsto l'estensione degli arresti domiciliari, sino al 30 giugno, ai condannati "per ...

