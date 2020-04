"Boris Johnson sta ancora male". Dramma infinito, indiscrezione-choc: cambio premier in corsa? (Di giovedì 23 aprile 2020) Il peggio dovrebbe essere passato per Boris Johnson, che sta affrontando il processo di guarigione dopo aver passato tre notti difficili in terapia intensiva a causa del coronavirus. Il primo ministro ha lasciato l'ospedale da giorni, ma i medici ancora non gli hanno permesso di tornare a lavoro a tempo pieno. Per questo motivo, stando alle indiscrezioni di Dagospia, da Downing Street filtrano voci secondo cui Johnson sta ancora male, proprio mentre l'economia britannica arranca. E così si starebbe valutando l'ipotesi di un cambio in corsa alla guida del Paese: se BoJo non dovesse rimettersi in sesto in tempi rapidi, il partito conservatore potrebbe premere il grilletto e intanto si starebbe preparando all'eventualità con un “casting” di un nuovo primo ministro: i Tories non si fidano infatti di Dominic Raab, il ministro degli esteri chiamato a fare ... Leggi su liberoquotidiano "Boris Johnson ha rischiato la morte"/ Dagospia choc : "Sta ancora male e..."

