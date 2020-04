Bollettino Veneto | diretta conferenza stampa Video Zaia | dati coronavirus 23 aprile

carlo_munari : #covid19 #coronavirus Il distanziamento sociale spiegato abbastanza male - vvoxonline : #Coronavirus, @DonazzanElena: «In #Veneto persi 50 mila posti di #lavoro. Bollettino di guerra e dati destinati a p… - GioCoppola78 : RT @ultimenotizie: Numeri ancora pesanti nell'ultimo bollettino sul #Coronavirus in #Veneto, con 334 nuovi casi di contagio da ieri sera, c… - RenatoGianmarco : RT @ultimenotizie: Numeri ancora pesanti nell'ultimo bollettino sul #Coronavirus in #Veneto, con 334 nuovi casi di contagio da ieri sera, c… - ultimenotizie : Numeri ancora pesanti nell'ultimo bollettino sul #Coronavirus in #Veneto, con 334 nuovi casi di contagio da ieri se… -

Bollettino Veneto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bollettino Veneto