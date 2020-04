Bollettino Lombardia | diretta conferenza stampa Video | dati 23 aprile coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

La provincia più colpita dal coronavirus nella Regione Lombardia è quella di Milano. I casi sono infatti saliti a 17mila per i nuovi 480 casi. Milano città registra come riportato nel bollettino 7.116 ...conforta che non siano segnalati nuovi casi nella città di 11 milioni di abitanti (tanti quanti quelli della nostra Lombardia, quindi un possibile metro di paragone sanitario). I numeri dei malati ...