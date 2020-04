Bollettino coronavirus oggi 23 aprile: 2646 nuovi contagi, 3033 i guariti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 23 aprile 2020) Nuovo Bollettino con cifre importanti quello fornito oggi, giovedì 23 aprile, dalla Protezione Civile, in merito ai contagi da Coronavius in Italia: scende il totale degli ammalati a 106848, con un decremento di 851 unità, ed il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia a 189973. Sono infatti 2646 i nuovi contagi complessivi. Il numero dei guariti fortunatamente sale di ben 3033 unità nelle ultime 24 ore, attestandosi a quota 57576, ma continua ad essere alto anche il numero dei decessi, dato che nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 464, per un totale di 25549. Dei 106848 ammalati, 22871 sono ricoverati con sintomi, altri 2267 sono in terapia intensiva, infine 81710 sono in isolamento domiciliare. Di seguito il quadro complessivo delle cifre in Italia, aggiornato a giovedì 23 aprile: TOTALE contagi IN ITALIA (dall’inizio ... Leggi su oasport Coronavirus - il bollettino delle 18 : decremento record di positivi attivi - prima volta oltre 3mila guariti

Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - giovedì 23 aprile

Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 23 aprile | Ecco tutti i dati

Bollettino coronavirus Protezione Civile/ Conferenza stampa 23 aprile : 25549 morti (Di giovedì 23 aprile 2020) Nuovocon cifre importanti quello fornito, giovedì 23, dalla Protezione Civile, in merito aida Coronavius in Italia: scende il totale degli ammalati a 106848, con un decremento di 851 unità, ed il totale deidall’inizio dell’epidemia a 189973. Sono infatticomplessivi. Il numero deifortunatamente sale di benunità24 ore, attestandosi a quota 57576, ma continua ad essere alto anche il numero dei decessi, dato che24 ore se ne sono registrati 464, per un totale di 25549. Dei 106848 ammalati, 22871 sono ricoverati con sintomi, altri 2267 sono in terapia intensiva, infine 81710 sono in isolamento domiciliare. Di seguito il quadro complessivo delle cifre in Italia, aggiornato a giovedì 23: TOTALEIN ITALIA (dall’inizio ...

Corriere : Coronavirus in Italia,187.327 casi positivi e 25.085 morti. Il bollettino del 22 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 183.957 casi positivi e 24.648 morti. Il bollettino del 21 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 183.957 casi positivi e 24.648 morti. Il bollettino del 21 aprile - News24ore : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile del 23 Aprile: nelle ultime 24 ore -851 il numero dei positivi,… - calciomercatoit : ??+++ Coronavirus, il bollettino della #ProtezioneCivile: dati confortanti. Numeri in calo per l'#Italia +++ ???… -