Bollettino coronavirus Emilia Romagna Diretta conferenza stampa | dati 23 aprile

Corriere : Coronavirus in Italia,187.327 casi positivi e 25.085 morti. Il bollettino del 22 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 183.957 casi positivi e 24.648 morti. Il bollettino del 21 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 183.957 casi positivi e 24.648 morti. Il bollettino del 21 aprile - Rietilife : ++Coronavirus, il nuovo bollettino: 2 nuovi positivi e nessun morto. Salgono i guariti: 5 all'Alcim++ -… - PantheonVerona : Continua a crescere il numero dei negativizzati al coronavirus tra Verona e provincia. Lo dice l'ultimo bollettino… -

Bollettino coronavirus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bollettino coronavirus