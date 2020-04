Bollettino coronavirus 23 aprile 2020 della protezione civile (Di giovedì 23 aprile 2020) Vediamo insieme il Bollettino coronavirus 23 aprile 2020. Ci saranno delle buone notizie? I numeri continuano a scendere: 437 decessi, mentre i guariti sono 2943. Dunque l’epidemia da coronavirus va lentamente scemando, ma la strada verso la normalità è ancora lunga e tortuosa. Dovrebbe essere ormai prossimo l’avvio della fase 2, che consiste in una sorta di convivenza con il virus: le aperture delle attività saranno graduali e tutti i cittadini dovranno uscire osservando le misure di sicurezza adeguate, ovvero la mascherina e il distanziamento sociale. Ecco le ultime novità Emergenza coronavirus: aggiornamenti dall’Italia e dal mondo Il Covid 19, che pure continuerà a circolare fra noi ancora per mesi, dà almeno un po’ di respiro alle strutture sanitarie, che con posti liberi in terapia intensiva possono curare meglio ... Leggi su pianetadonne.blog Coronavirus - il bollettino di oggi giovedì 23 aprile 2020

Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa - dati 23 aprile

