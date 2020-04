Bollettino 23 aprile Puglia salgono i contagi, i positivi sono 109, boom nella provincia di Bari 59 nuovi casi (Di giovedì 23 aprile 2020) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 23 aprile, in Puglia, sono stati registrati 2.086 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 109 casi, così suddivisi: 59 nella provincia di Bari; 2 nella provincia Bat; 15 nella provincia di Brindisi; 23 nella provincia di Foggia; 5 nella provincia di Lecce; 2 nella provincia di Taranto; per 3 casi è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza. sono stati registrati 10 decessi: 1 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.; in totale i morti sono 372. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 50.410 test. I casi attualmente positivi sono 2936; 531 sono i ... Leggi su baritalianews Coronavirus bollettino 23 aprile 2020 : i malati diminuiscono ma i decessi sono ancora tanti 464 nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - giovedì 23 aprile

