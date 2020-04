(Di giovedì 23 aprile 2020) Christianperda Coronavirusuno di noi. Come tanti italiani, anche l’ex calciatore dell’Inter ha messo su qualche chilo di troppo a causada Coronavirus. È stato lo stesso marito di Costanza Caracciolo ad ammettere la situazione, sottolineando che non è facile restare in casa tutto … L'articolo: “Aumentoi giorni” proviene da Gossip e Tv.

_Fdr985 : Manuncerompercazzo @vieri_bobo - FMaganzani : @LCadsand @vieri_bobo Pure @leleadani non scherza - bnotizie : Bobo Vieri ingrassato, colpa della quarantena: `Aumento tutti i giorni` - fcin1908it : VIDEO / Materazzi, l'aneddoto con Zac: 'Bobo, ricordi lo stretching col marsupio?' - - gianmarco__p : RT @PAnnicchino: Questa sera una diretta di Bobo #Vieri che resterà nella storia della postmodernita' situazionista -

Ultime Notizie dalla rete : Bobo Vieri

Le parole del capitano argentino dell’Atalanta nel corso di una diretta Instagram in compagnia di Christian Vieri. BERGAMO – Il “Papu” Gomez, capitano dell’Atalanta, è intervenuto in una diretta ...Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, campione del mondo nel 2006, ha parlato, ieri sera, con Christian Vieri su Instagram: “Se riprende il calcio, come fai a non vivere lo spogliatoio? Immagina: ...