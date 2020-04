Bimbo scompare | paese si mobilita Tutti uniti nelle ricerche | ritrovato in due ore

(Di giovedì 23 aprile 2020) Unda casa, unsi: è successo a Vajont in Friuli, dove il piccolo Mattia è statodue ore più tardi grazie all'aiuto di tantissimi abitanti del posto.

Un bimbo scompare da casa, un paese si mobilita: è successo a Vajont in Friuli, dove il piccolo Mattia è stato ritrovato due ore più tardi grazie all’aiuto di tantissimi abitanti del posto. Il piccolo ...Per questo motivo i genitori avevano deciso di rafforzare i sistemi di chiusura, precauzione che però non è stata sufficiente. bimbo scomparso vajont 7 Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del ...