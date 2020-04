Berna: "Il vaccino potrebbe essere pronto ad ottobre" (Di giovedì 23 aprile 2020) Un team di ricercatori dell'Università di Berna riaccende le speranze di un vaccino per il coronavirus COVID-19 in largo anticipo rispetto alle ultime stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nella migliore delle ipotesi parlava di un primo vaccino in arrivo nei primi mesi del 2021.Martin Bachmann, professore di immunologia dell'Università di Berna, ha aggiornato l'associazione della stampa delle Nazioni Unite sui progressi che sarebbero stati fatti dal suo team di ricercatori con un approccio unico in grado di accelerare i tempi della produzione. SwissInfo.ch scrive:Nello sviluppare il vaccino, il team svizzero segue un approccio diverso rispetto ad altri laboratori, utilizzando particelle simili al virus, che non sono contagiose, a differenza del virus stesso, e permettono una buona risposta immunitaria. ... l'accelerazione dei tempi può ... Leggi su blogo (Di giovedì 23 aprile 2020) Un team di ricercatori dell'Università diriaccende le speranze di unper il coronavirus COVID-19 in largo anticipo rispetto alle ultime stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nella migliore delle ipotesi parlava di un primoin arrivo nei primi mesi del 2021.Martin Bachmann, professore di immunologia dell'Università di, ha aggiornato l'associazione della stampa delle Nazioni Unite sui progressi che sarebbero stati fatti dal suo team di ricercatori con un approccio unico in grado di accelerare i tempi della produzione. SwissInfo.ch scrive:Nello sviluppare il, il team svizzero segue un approccio diverso rispetto ad altri laboratori, utilizzando particelle simili al virus, che non sono contagiose, a differenza del virus stesso, e permettono una buona risposta immunitaria. ... l'accelerazione dei tempi può ...

rtl1025 : ?? Un team di ricercatori dell'università di Berna ha presentato oggi un #vaccino per il #Covid_19 che potrebbe esse… - TgLa7 : #Coronavirus: universita' Berna,vaccino pronto a ottobre. Presentato oggi, 'possibilita' realistica' - MediasetTgcom24 : Potrebbe arrivare da un team di ricercatori dell'università di Berna la soluzione all'emergenza sanitaria creata da… - yougotnojambae : RT @rtl1025: ?? Un team di ricercatori dell'università di Berna ha presentato oggi un #vaccino per il #Covid_19 che potrebbe essere pronto g… - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? Un team di ricercatori dell'università di Berna ha presentato oggi un #vaccino per il #Covid_19 che potrebbe essere pronto g… -