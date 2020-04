Benevento | lunedì 27 aprile riapre il cimitero | le modalità di ingresso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDal 27la struttura cimiteriale sarà riaperta al pubblico nei consueti orari di servizio. A stabilirlo è l’ordinanza sindacale n. 37867/2020. L’apertura avverrà nel rispetto delle seguenti modalità: – accesso consentito unicamente dal cancello principale con modalità contingentate per un numero massimo di 20 (venti) visitatori per volta e per un tempo massimo complessivo di minuti 15 a persona; – obbligo di accesso e circolazione nello spazio cimiteriale unicamente muniti di DPI, nella misura minima di mascherina anticontagio correttamente indossata; – obbligo di distanziamento tra le persone per non meno di un metro e assoluto divieto di assembramento. E’ fatto altresì obbligo alle Confraternite e alle Congregazioni riconosciute come enti morali di procedere alla preventiva ...