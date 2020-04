Benatia nella bufera | “meglio un figlio disoccupato che alla Lazio” | Totti risponde così

(Di giovedì 23 aprile 2020) L’ex difensore della Romaè finitodopo un messaggio pubblicato su Instagram. L’episodio, secondo quanto riporta itasportpress.it, si è verificato nel corso di una diretta Instagram insieme all’ex compagno Francescoe a Damiano “Er Faina”. “Preferisco avere unsenza lavoro, anziché averne uno che gioca Lazio”, la frase che ha scatenato il caos. Più cauto, invece, il Pupone. “Se dipendesse da me ci penserei, ma Cristian non mi farebbe nemmeno sedere. Se ci fosse solo quella proposta o cambia lavoro o sceglie la Lazio”. Serie A, la FIGC proroga la chiusura del campionato fino al 2 agosto DETTAGLI La classifica dei 25 calciatori più forti degli ultimi 25 anni: ci sono 4 giocatori italiani FOTO Coronavirus, 4 calciatori finiscono nei guai per aver violato le ...

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Benatia irrompe nella diretta di #Totti: 'Meglio un figlio disoccupato che laziale' - _Esseee : RT @cmdotcom: #Benatia irrompe nella diretta di #Totti: 'Meglio un figlio disoccupato che laziale' - __santino992 : RT @cmdotcom: #Benatia irrompe nella diretta di #Totti: 'Meglio un figlio disoccupato che laziale' - lautarvo : RT @cmdotcom: #Benatia irrompe nella diretta di #Totti: 'Meglio un figlio disoccupato che laziale' - Mr88___ : RT @cmdotcom: #Benatia irrompe nella diretta di #Totti: 'Meglio un figlio disoccupato che laziale' -

Ultime Notizie dalla rete : Benatia nella

Altra 'bufera' social e altre critiche, come quelle dell’ex giallorosso Benatia, che durante la diretta ha commentato nella chat pubblica: "Meglio un figlio senza lavoro che della Lazio…". Dal futuro ...Tra le tante cose, si è parlato anche di un futuro per Christian Totti in biancoceleste. Insieme al Pupone è poi intervenuto Medhi Benatia, ex centrale romanista, che ha detto: «Preferisco avere un ...