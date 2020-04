Bellizzi | furto con scasso alla parafarmacia Lifefarma

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sono i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal comandante Antonio Sisto ad indagare su unavvenuto alle due della scorsa notte ai danni di una, la, situata tra via Belvedere e. Come già avvenuto 15 giorni fa ai danni di un’altra farmacia, i ladri, quattro persone, immortalate dalle telecamere di videosorveglianza, sono entrati dsaracinesca e, una volta all’interno del locale, hanno scassinato il registratore di cassa, impossessandosi del denaro presente, circa 100 €, senza portare via altro. All’esame dei militari i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza per poter individuare i responsabili del colpo che per la modalità esecutive presenta una serie di analogie con il precedente avvenuto nella città di Battipaglia ...