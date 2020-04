​Bellanova: "Usiamo le risorse per aprire più aziende, non per tenerle chiuse" (Di giovedì 23 aprile 2020) BELLANOVA: «Usiamo le risorse per aprire più aziende, non per tenerle chiuse» L'assistenzialismo non ci farà uscire dalla crisi: investire su qualità e settori strategici La priorità assoluta va data alla ripartenza dei cantieri, cominciamo dalle scuole “Il rischio fame è serissimo. Così quello di nuove povertà. Per interi segmenti le cose cambieranno irreversibilmente. È irresponsabile immaginare di farvi fronte con una modalità puramente assistenziale o procedendo senza una logica unitaria e una regia generale”. La ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova lancia l'allarme con un'intervista al confindustriale Sole 24 Ore per dire che “le aziende strategiche che si sono rimboccate le maniche anche nei momenti di maggiori difficoltà vissuti in questi anni devono ... Leggi su agi (Di giovedì 23 aprile 2020) BELLANOVA: «leper, non perchiuse» L'assistenzialismo non ci farà uscire dalla crisi: investire su qualità e settori strategici La priorità assoluta va data alla ripartenza dei cantieri, cominciamo dalle scuole “Il rischio fame è serissimo. Così quello di nuove povertà. Per interi segmenti le cose cambieranno irreversibilmente. È irresponsabile immaginare di farvi fronte con una modalità puramente assistenziale o procedendo senza una logica unitaria e una regia generale”. La ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova lancia l'allarme con un'intervista al confindustriale Sole 24 Ore per dire che “lestrategiche che si sono rimboccate le maniche anche nei momenti di maggiori difficoltà vissuti in questi anni devono ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : ​Bellanova Usiamo