Beautiful anticipazioni | Liam e Hope sempre più lontani mentre Flo decide cosa fare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 23 aprile 2020) Come andrà a finire la storia tra? A causa di tutto quello che è successo nell’ultimo periodo i due finiranno per lasciarsi? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata diin onda domani 24 aprile 2020.accadrà? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles ma prima facciamo il punto della situazione. Avrete visto che Shauna è arrivata a Los Angeles per trovare sua figlia e ha fatto delle scoperte scioccanti. Pensava che il padre della ragazza fosse Bill e invece alla fine ha scoperto che è Storm Logan. Flo quindi in città ha tre zie pronte a darle tutto l’amore che merita e ha anche una grande famiglia allargata che ha deciso di accoglierla. Shauna però ha anche scoperto tutte le bugie di sua figlia. Flo infatti le ha dovuto raccontare di tutto ...