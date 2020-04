Basket: Eurolega ed EuroCup, 24 maggio limite ultimo per poter ripartire e concludere la stagione 2019-2020 (Di giovedì 23 aprile 2020) Un mese. Tanto tempo si sono date Eurolega ed EuroCup per portare a compimento la stagione 2019-2020, con un format che è stato definito nella quasi totalità per entrambe le competizioni. Non si dovessero creare le condizioni per la ripresa, si terminerebbe anche in questo caso. In Europa, al momento, il solo caso noto di tentativo di chiudere l’annata, assieme a quello dell’Eurolega e dell’EuroCup, è quello della Liga ACB, che prevede un tentativo di torneo finale, mentre la Basketball Champions League della FIBA ha già deciso per una Final Eight tra fine settembre e inizio ottobre. In particolare, dal board di Euroleague Basketball sono emerse le seguenti indicazioni: se si dovesse decidere di riprendere, dal 29 maggio all’11 giugno verrebbe osservato un periodo di quarantena, dal 12 giugno al 2 luglio si terrebbe un vero e proprio ... Leggi su oasport Basket : Eurolega ed EuroCup - 24 maggio limite ultimo per poter ripartire e concludere la stagione 2019-2020

Basket : Eurolega ed EuroCup - 24 maggio limite ultimo per poter ripartire e concludere la stagione 2019-2020

Matteo Visintin - basket : “Il mio obiettivo è l’Eurolega. Mi piace Sergio Rodriguez. In Nazionale rappresenti i tanti che vorrebbero esserci” (Di giovedì 23 aprile 2020) Un mese. Tanto tempo si sono dateedper portare a compimento la stagione 2019-2020, con un format che è stato definito nella quasi totalità per entrambe le competizioni. Non si dovessero creare le condizioni per la ripresa, si terminerebbe anche in questo caso. In Europa, al momento, il solo caso noto di tentativo di chiudere l’annata, assieme a quello dell’e dell’, è quello della Liga ACB, che prevede un tentativo di torneo finale, mentre laball Champions League della FIBA ha già deciso per una Final Eight tra fine settembre e inizio ottobre. In particolare, dal board di Euroleagueball sono emerse le seguenti indicazioni: se si dovesse decidere di riprendere, dal 29all’11 giugno verrebbe osservato un periodo di quarantena, dal 12 giugno al 2 luglio si terrebbe un vero e proprio ...

Eurosport_IT : L'Eurolega riparte? ?? 24 maggio data ultima per decidere: la stagione potrebbe proseguire tra il 29 maggio e il 26… - OA_Sport : Basket: Eurolega ed EuroCup, 24 maggio limite ultimo per poter ripartire e concludere la stagione 2019-2020 - 1000Cuori : Eurolega: decisione entro il 24 maggio. Se si dovesse riprendere si tornerà in campo il 4 luglio - fisco24_info : Basket: club Eurolega posticipano stipendi ad atleti: Eca fissa date per ripresa, ma decisione entro il 24 maggio - Gazzetta_it : Ecco come finiranno le stagioni di #EuroLeague e #EuroCup: decisione entro il 24 maggio, poi... -