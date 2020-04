Barcellona, il piano B se salta Lautaro: occhi su Timo Werner (Di giovedì 23 aprile 2020) Barcellona, il piano B se salta Lautaro: occhi su Timo Werner. L’attaccante del Lipsia potrebbe essere una valida alternativa Il Barcellona non molla Lautaro Martinez e al momento El Toro rimane il piano A del club azulgrana, come riportato dall’edizione online del Mundo Deportivo. La clausola di 111 milioni e l’eventuale richiesta dei nerazzurri frenano però il club catalano che ha iniziato già a guardarsi intorno: il piano B è Timo Werner, attaccante del Lipsia. La società tedesca potrebbe avere meno pretese rispetto ai nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Corsport : Gattuso pensa al piano B contro il Barcellona

Niente Juve-Inter? Il piano B di Cristiano Ronaldo : al Bernabeu per Real Madrid-Barcellona

Tonali, blitz del Barcellona: pronti 60 milioni. Ma l’Inter non molla (e ha un piano)

Sandro Tonali è indiscutibilmente il nuovo golden boy del calcio italiano. Che rischia però seriamente di perderlo, già fra pochi mesi. Davanti a tutti c’è il Barcellona. Un blitz vero e proprio ...

