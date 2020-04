Barbara D’Urso smentisce il finto infermiere: “Mai cercato da nessuno” (Di giovedì 23 aprile 2020) Barbara D’Urso non ci sta. Dopo essere stata attaccata da Yari Carrisi con la frase choc “Durso deve morire” la conduttrice di Pomeriggio 5 smentisce l’illustre signore protagonista della bravata di questi giorni: quello che ha schivato la multa spacciandosi per un infermiere a fine turno. “Leggo molte volte su vari siti che questo e quello dicono: ‘Mi ha chiamato la d’Urso, mi ha contattato la d’Urso…’ Non è mai vero”, ha detto a Pomeriggio 5. “I miei programmi – ha spiegato – lavorano sotto testata giornalistica e con un’apposita redazione, sono molto serie, mai hanno offerto soldi a questa persona”. La D’Urso ha aggiunto di aver fatto condurre “un’indagine interna a tappeto” sul presunto contatto tra gli addetti ai lavori Mediaset e l’uomo. ... Leggi su tvzap.kataweb Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso smaschera un impostore in diretta TV

La sorella della d’Urso sul post di Yari Carrisi : “Barbara se ne frega ma non c’è giustificazione”

Barbara D’Urso fuori di sé a Pomeriggio Cinque : “I soldi… Vergognati!” (Di giovedì 23 aprile 2020)D’Urso non ci sta. Dopo essere stata attaccata da Yari Carrisi con la frase choc “Durso deve morire” la conduttrice di Pomeriggio 5l’illustre signore protagonista della bravata di questi giorni: quello che ha schivato la multa spacciandosi per una fine turno. “Leggo molte volte su vari siti che questo e quello dicono: ‘Mi ha chiamato la d’Urso, mi ha contattato la d’Urso…’ Non è mai vero”, ha detto a Pomeriggio 5. “I miei programmi – ha spiegato – lavorano sotto testata giornalistica e con un’apposita redazione, sono molto serie, mai hanno offerto soldi a questa persona”. La D’Urso ha aggiunto di aver fatto condurre “un’indagine interna a tappeto” sul presunto contatto tra gli addetti ai lavori Mediaset e l’uomo. ...

trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire' - matteograndi : Certo, un’idea geniale. E i runner saranno seguiti per tutta la durata dell’allenamento da un cronometratore di st… - lucindasangold : RT @_minaerva: «Non entrare nella stanza d'albergo è colpa tua se ci entri perché gli uomini sono mascalzoni proprio mi ferisce» So che il… - x_aiag : RT @_minaerva: «Non entrare nella stanza d'albergo è colpa tua se ci entri perché gli uomini sono mascalzoni proprio mi ferisce» So che il… - 13CorneliaSt : RT @_minaerva: «Non entrare nella stanza d'albergo è colpa tua se ci entri perché gli uomini sono mascalzoni proprio mi ferisce» So che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Caro Morgan, cresci! Da anni ripeti sempre la stessa lagna Pangea.news