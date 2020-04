Barbara D’Urso e il fidanzato | ora la regina di Mediaset ‘vuota il sacco’

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 aprile 2020) Puntata a dir poco turbolenta quella di oggi di ‘Pomeriggio 5’. Per la precisione, ci sono state due informazioni importanti fornite daD’Urso. Ha fatto infatti chiarezza sulla vicenda riguardante l’arresto di Aida Nizar ed ha anche rivelato di non essere legata sentimentalmente ad alcun uomo. Secondo quanto riferito da Carmelita, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ non è stata tratta in arresto e quindi non si trova attualmente in carcere. Vediamo quali sono state le precisazioni. La D’Urso ha affermato: “Aida non è in prigione evidentemente, visto che si è messa in contatto con noi. Mi ha mandato una lunga lettera che leggerò nei prossimi giorni. Comunque ha scritto che non è vero che è stata messa in carcere e nemmeno che ha usato un coltello per minacciare il compagno”. ...