Bambino positivo al coronavirus incontra oltre 170 persone senza contagiare nessuno

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 aprile 2020) È risultatoal, è entrato in contatto con170ma non ha contagiato. È il caso di unfrancese di nove anni, il cui caso è diventato oggetto di uno studio condotto da Public Health France. L’indagine, dunque, suggerisce che i più piccoli potrebbero non essere i principali responsabili della diffusione del Covid-19.Stando a quanto riportato dai media internazionali, ilfa parte di un gruppo di casi collegati a Steve Walsh, l’uomo d’affari di Hove diventato il primo britannicoaldopo una conferenza svoltasi lo scorso gennaio in quel di Singapore.Walsh avrebbe trasmesso il virus venendo a contatto con dieci adulti britannici e con una famiglia di cinquein uno chalet nella località sciistica di Contamines-Montjoie, nella regione francese ...