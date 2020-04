Balzaretti | «Dopo i Mondiali 2010 Pastore era un fenomeno» – VIDEO

(Di giovedì 23 aprile 2020) Federicoha parlato di Javiere del suo talento esplosoil Mondialein Sudafrica Federicoha raccontato Javiernello speciale DAZN. Queste le parole sul suo ex compagno al Palermo. «Perchè lui si allena con i grandi e quando tu giochi con talenti che parlano il tuo stesso linguaggio prendi consapevolezza e dici “Caspita io gioco con e parlo lo stesso linguaggio di”. Quando lui arriva al Palermo arriva un. Non lo prendi mai». Leggi su Calcionews24.com

Luca_Pelosi : RT @ilRomanistaweb: ??? #Balzaretti: 'Il gol nel derby? Conservo ancora la prima pagina de @ilRomanistaweb 'Il giorno dopo la partita pubb… -

Ultime Notizie dalla rete : Balzaretti Dopo

Federico Balzaretti ha raccontato Javier Pastore nello speciale DAZN. Queste le parole sul suo ex compagno al Palermo. «Perchè lui si allena con i grandi e quando tu giochi con talenti che parlano il ...Ha raggiunto quota 210 mila euro “Insieme per Palermo”, la raccolta fondi in favore delle famiglie bisognose promossa da un gruppo di ex calciatori del Palermo in partnership con Fondazione Sicilia e ...