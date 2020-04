Badminton | i ranking mondiali aggiornati prima della lunga sosta Nessun italiano nei

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) Martedì 17 marzo sono stati rilasciati per l’ultima volta idel, poi congelati dopo l’emergenza sanitaria: poca gloria per l’Italia, che non annovera atleti tra i primi 100 delle cinque classifiche. Andiamo a vedere dunque chi sono i numeri 1 al mondo nelle varie specialità e come si piazzano gli italiani nelle varie graduatorie. Di seguito un estratto del comunicatoBWF sul congelamento delle classifiche: “World Federation, BWF, ha annunciato oggi il congelamento delle classifichee le classifichejunior fino a nuovo avviso. Infatti a causa dell’epidemia di COVID-19 si è assistito ad una sospensione senza precedenti dei tornei internazionali e considerando che al momento è difficile prevedere quando si svolgerà il prossimo torneo, vista anche la ...