Baby Driver Il genio della fuga film stasera in tv 23 aprile | cast | trama | curiosità

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 23 aprile 2020)Ilè ilin tv giovedì 232020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVIlin tv:e schedaGENERE: azione, commedia, thrillerANNO: 2017REGIA: Edgar Wright: Lily James, Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jon Bernthal, Jon Hamm, Jamie Foxx, Flea, Sky FerreiraPAESE: Gran Bretagna, USAIlin tv:è un giovane che guida l’auto come un mago ed è in grado di compiere le più spericolate evoluzioni. Per questa sua capacità un deliquente, Doc, lo avvicina e gli diventa amico., che deve anche occuparsi dell’anziano invalido che ...