Autobus, treni, metro e aerei, come cambiano i trasporti durante la fase 2? (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, il mondo dei trasporti si prepara alla fase 2. Stazioni con percorsi separati ‘a senso unico’, obbligo di guanti e mascherine sui mezzi. Arrivano dall’Ansa le prime informazioni sulla bozza del decreto al quale sta lavorando il Ministero dei trasporti per adeguare i mezzi pubblici (ma non solo) al protocollo di sicurezza che dovrà essere osservato durante la fase 2 dell’emergenza coronavirus. E la sensazione, anzi la certezza, è che anche in tal senso dovremo cambiare e non poco le nostre abitudini. Coronavirus, la fase 2 per il trasporto pubblico: obbligo di guanti e mascherine a bordo dei mezzi La certezza, e su questo i dubbi sono davvero pochi, è che sui mezzi pubblici ci sarà l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale, ossia guanti e mascherine. Questa disposizione dovrebbe ... Leggi su newsmondo Coronavirus - dal trasporto aereo fino a treni e autobus : cosa cambierà nella fase 2 - la bozza delle linee guida del MIT

Ore di punta - mascherine e prezzi - ecco le nuove regole per autobus - metro e treni

