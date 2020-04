"Attacchi di panico, crisi di pianto, pastiglie". Ivana Spagna, la quarantena drammatica sconvolge Eleonora Daniele (Di giovedì 23 aprile 2020) Una quarantena difficilissima, quella raccontata da Ivana Spagna a Storie Italiane di Eleonora Daniele. Una quarantena contraddistinta da continui Attacchi di panico: l'artista è sola, senza famiglia, e il contesto inizia a pesare. E ancora, la cantante spiega di piangere molto e che per dormire usa calmanti e pastiglie naturali. Un racconto che ha colpito molto la Daniele, che le ha promesso di chiamarla più spesso in trasmissione per farla sentire meno sola. “Sono a casa come tutti e non è una cosa semplice, penso che non sia semplice nemmeno per chi ha famiglia essere costretti sempre lì ma è brutto anche quando non hai la famiglia”, ha affermato Ivana Spagna nel corso della trasmissione in onda su Rai 1. “Ho Attacchi di panico continui per via di questa situazione. Mi manca il respiro, mi prende la tachicardia, a ... Leggi su liberoquotidiano Cosa fare contro gli attacchi di panico : alcuni rimedi contro l’ansia

Uomini e Donne - Giulio Raselli confessa : “Ho sofferto di attacchi di panico”

Ivana Spagna distrutta : “Tachicardia e attacchi di panico - non dormo più” (Di giovedì 23 aprile 2020) Unadifficilissima, quella raccontata daa Storie Italiane di Eleonora Daniele. Unacontraddistinta da continuidi: l'artista è sola, senza famiglia, e il contesto inizia a pesare. E ancora, la cantante spiega di piangere molto e che per dormire usa calmanti enaturali. Un racconto che ha colpito molto la Daniele, che le ha promesso di chiamarla più spesso in trasmissione per farla sentire meno sola. “Sono a casa come tutti e non è una cosa semplice, penso che non sia semplice nemmeno per chi ha famiglia essere costretti sempre lì ma è brutto anche quando non hai la famiglia”, ha affermatonel corso della trasmissione in onda su Rai 1. “Hodicontinui per via di questa situazione. Mi manca il respiro, mi prende la tachicardia, a ...

Libero_official : Storie Italiane, la drammatica quarantena di Ivana Spagna: 'Attacchi di panico, crisi di pianto, pastiglie'… - infoitcultura : Eleonora Daniele in ansia per Ivana Spagna: “Attacchi di panico continui in quarantena” - infoitcultura : Eleonora Daniele preoccupata: 'Ha degli attacchi di panico in quarantena' - bnotizie : Ivana Spagna distrutta: `Tachicardia e attacchi di panico, non dormo più` - VelvetGossip - bnotizie : Ivana Spagna distrutta: `Tachicardia e attacchi di panico, non dormo più` - VelvetGossip -